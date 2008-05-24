Дизайн новостного сайта

Требуется качественный дизайн+вёрстка для сайта банка. Уровень http://www.nadra.com.ua/ !!!! Всё кто написал мне в личку, в аську, на мыло, позвонил по телефону и т.п. автоматически исключаются из претендентов. Т.е. предложения принимаются ...