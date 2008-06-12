Требуется разработать новый дизайн сайта промышленной тематики (главная + несколько внутренних страниц). Нужна оригинальная идея + профессиональное исполнение. Оплата - до 200 у.е.
Дизайн "шапки" для сайта финансовой компании
Нужно нарисовать в шапку рисунок размером 1010*140 в которой бы отображалась идея финансирования под покупку земельных участков, коммерческой недвижимости, социальной недвижимости и элитной недвижимости...
(ориентировочный шаблон + лого компании в прикрепленном файле)
Отвечу на портфолио, у кого есть подобные работы с четким указанием, что это его!!
Исполнителя выбираю сегодня (24.05.08) до 15-00..
Срок исполнения заказа на воскресенье (25.05.08) ... к 15-00 по Киевскому времени... т.е. сутки!!
Буду на связи, как договоримся!! Задержек за мной не будет...
Без предоплаты, я выбираю Исполнителя, как победителя тендера!!
Оплата - WMZ по окончанию работ.
Выбранный исполнитель
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