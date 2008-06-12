Дизайн "шапки" для сайта финансовой компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок243 просмотра

Нужно нарисовать в шапку рисунок размером 1010*140 в которой бы отображалась идея финансирования под покупку земельных участков, коммерческой недвижимости, социальной недвижимости и элитной недвижимости...

(ориентировочный шаблон + лого компании в прикрепленном файле)

Отвечу на портфолио, у кого есть подобные работы с четким указанием, что это его!!

Исполнителя выбираю сегодня (24.05.08) до 15-00..

Срок исполнения заказа на воскресенье (25.05.08) ... к 15-00 по Киевскому времени... т.е. сутки!!

Буду на связи, как договоримся!! Задержек за мной не будет...

Без предоплаты, я выбираю Исполнителя, как победителя тендера!!

Оплата - WMZ по окончанию работ.

17 лет назад
mkvin
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ildar_M
Ильдар 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Выполнил работу в оговоренный срок!! Приятно работать!! 8 балов - т.к. почти все взято из свободных источников...
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Ildar_M
Ильдар 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта промышленной тематики

    $200

    Требуется разработать новый дизайн сайта промышленной тематики (главная + несколько внутренних страниц). Нужна оригинальная идея + профессиональное исполнение. Оплата - до 200 у.е.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание дизайна сайтов

    $50

    Требуется нарисовать дизайн сайта в формате psd. Требуемый уровень качества Вы можете найти в нашем портфолио на сайте http://www.intraweb.com.ua

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта банка

    $600

    Требуется качественный дизайн+вёрстка для сайта банка. Уровень http://www.nadra.com.ua/ !!!! Всё кто написал мне в личку, в аську, на мыло, позвонил по телефону и т.п. автоматически исключаются из претендентов. Т.е. предложения принимаются ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн автомобильного портала

    Необходимо разработать: - Логотип проекта - Дизайн портала - Дизайн внутренних страниц портала - По ходу работы наверняка нужно будет сделать несколько кнопок, иконок. Название сайта ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходим макет PDA версии сайта

    Собственно сабж. Сайт под разработку: http://kino-teatr.ua/ Прикрепляю свой макет. Его назначение вовсе не для 100% копирования, т.к. сделан моими кривыми ручками ;-), а показать направление, в котором, как мне кажется, необходимо двигаться. Творчество ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн сайта промышленной тематики (погрузчики)

    $150

    Нужен красивый дизайн для сайта промышленной тематики. Главная страница + несколько внутрених (расположение текста и т.д.). Цена - до 150 у.е. + отзыв и еще заказы. Хочется найти постоянного работника. Спасибо. Предложение ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Иллюстрация для автосайта

    $50

    Нужно сделать красивую шапку-иллюстрацию для сайта автомобильной тематики. Бюджет - до 50 у.е. Жду предложений в формате: портфолио - бюджет - срок. Спасибо.

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта стритрейсерского клуба

    $100

    Имееться сайт собранный на Joomla + Simple Machines Forum + Flash chat Необходимо разработать дизайн и сверстать шаблон для сайта Joomla+SMF. Дополнительно мелкая корректировка кода, например кнопки вместо текстовых сделать картинками ...

    Joomla
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта с флеш шапкой для салона красоты

    $2500

    Неоходим дизайн сайта для элитного салона красоты, желательно с флеш шапкой, т.е. либо меню либо шапка была с флеш. Дизайн необходимо выполнить для главной страницы, описания услуг, контакты, новости. Так же нужно когда ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад