Дизайн "шапки" для сайта финансовой компании

Нужно нарисовать в шапку рисунок размером 1010*140 в которой бы отображалась идея финансирования под покупку земельных участков, коммерческой недвижимости, социальной недвижимости и элитной недвижимости...

(ориентировочный шаблон + лого компании в прикрепленном файле)

Отвечу на портфолио, у кого есть подобные работы с четким указанием, что это его!!

Исполнителя выбираю сегодня (24.05.08) до 15-00..

Срок исполнения заказа на воскресенье (25.05.08) ... к 15-00 по Киевскому времени... т.е. сутки!!

Буду на связи, как договоримся!! Задержек за мной не будет...

Без предоплаты, я выбираю Исполнителя, как победителя тендера!!

Оплата - WMZ по окончанию работ.