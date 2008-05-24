Шаблонный дизайн сайта

Требуется придумать концепт дизайна сайта. То есть не нужно привязываться к определенной цветовой гамме, шрифтам, картинкам. Основная задача - придумать форму и расположение функциональных элементов дизайна - шапки, футера, навигации и прочих блоков. Ориентировочная форма - двухколоночная. Подробное описание будет дано исполнителю. Также нужно будет реализовать придуманный концепт для одного сайта. От исполнителя - только PSD.