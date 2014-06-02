Требуется разработать новый дизайн сайта промышленной тематики (главная + несколько внутренних страниц). Нужна оригинальная идея + профессиональное исполнение. Оплата - до 200 у.е.
Редизайн сайта
Необходимо сделать редизайн сайта http://www.primetrend.ru
Оплата по факту, возможна предоплата до 50%.
Победитель конкурса
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $30
Требуется придумать концепт дизайна сайта. То есть не нужно привязываться к определенной цветовой гамме, шрифтам, картинкам. Основная задача - придумать форму и расположение функциональных элементов дизайна - шапки, футера, навигации и прочих блоков. Ориентировочная форма ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно нарисовать в шапку рисунок размером 1010*140 в которой бы отображалась идея финансирования под покупку земельных участков, коммерческой недвижимости, социальной недвижимости и элитной недвижимости... (ориентировочный шаблон + лого компании в прикрепленном файле) ...Завершен17 лет назад
- $50
Требуется нарисовать дизайн сайта в формате psd. Требуемый уровень качества Вы можете найти в нашем портфолио на сайте http://www.intraweb.com.uaДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $600
Требуется качественный дизайн+вёрстка для сайта банка. Уровень http://www.nadra.com.ua/ !!!! Всё кто написал мне в личку, в аську, на мыло, позвонил по телефону и т.п. автоматически исключаются из претендентов. Т.е. предложения принимаются ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать: - Логотип проекта - Дизайн портала - Дизайн внутренних страниц портала - По ходу работы наверняка нужно будет сделать несколько кнопок, иконок. Название сайта ...Закрыт17 лет назад
Собственно сабж. Сайт под разработку: http://kino-teatr.ua/ Прикрепляю свой макет. Его назначение вовсе не для 100% копирования, т.к. сделан моими кривыми ручками ;-), а показать направление, в котором, как мне кажется, необходимо двигаться. Творчество ...Завершен17 лет назад
- $150
Нужен красивый дизайн для сайта промышленной тематики. Главная страница + несколько внутрених (расположение текста и т.д.). Цена - до 150 у.е. + отзыв и еще заказы. Хочется найти постоянного работника. Спасибо. Предложение ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно сделать красивую шапку-иллюстрацию для сайта автомобильной тематики. Бюджет - до 50 у.е. Жду предложений в формате: портфолио - бюджет - срок. Спасибо.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Имееться сайт собранный на Joomla + Simple Machines Forum + Flash chat Необходимо разработать дизайн и сверстать шаблон для сайта Joomla+SMF. Дополнительно мелкая корректировка кода, например кнопки вместо текстовых сделать картинками ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад