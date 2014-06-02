Редизайн сайта

Ну просто обалденный заказчик!!! Четкое и ясное ТЗ, хорошая оплата труда, и самое главное - это понимающий человек, который всегда сможет тебя поддержать. Работать с ним было просто класно, при работе с ним у меня небыло нехватки информации. Все было коротко и ясно. Вобщем 100 баллов я даю ему без каких либо размышлений. Всем желаю такого классного заказчика!!!