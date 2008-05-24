Требуется разработать новый дизайн сайта промышленной тематики (главная + несколько внутренних страниц). Нужна оригинальная идея + профессиональное исполнение. Оплата - до 200 у.е.
Дизайн + верстка для музыкального форума
Необходимо обновить дизайн для сайта музыкальной направленности (форум, торрент трекер для людей создающих музыку). Форум на phpbb2
ТЗ
1. Создание нового логотипа
2. Обновление большинства кнопок форума
3. Изменение цветовой гаммы + создание новых фонов таблиц (возможно скругление углов таблиц)
4. Подгон общей концепции под стандартный дизайн phpbb3
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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