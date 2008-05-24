Дизайн + верстка для музыкального форума

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок307 просмотров

Необходимо обновить дизайн для сайта музыкальной направленности (форум, торрент трекер для людей создающих музыку). Форум на phpbb2

ТЗ

1. Создание нового логотипа

2. Обновление большинства кнопок форума

3. Изменение цветовой гаммы + создание новых фонов таблиц (возможно скругление углов таблиц)

4. Подгон общей концепции под стандартный дизайн phpbb3

17 лет назад
Krapan
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад
$249
7 дней
Человек месяц кормил завтраками, в итоге передал верстку кому то еще, тот попробовал сделать но не справился, в итоге провалена работа + предоплата в 125 долларов тоже пропала Крайне не советую работать с человеком, если не хотите потерять время и деньги
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Заявки фрилансеров

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад

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