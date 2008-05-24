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Название сайта "Хорошо Погуляли". Цветовая гамма - яркая, но не напрягающая. Наша компания занимается организацией свадеб, дней рождений, корпоративов, презентаций и подобных мероприятий. Не использовать банальных шаблонов, а также ассоциаций с пьянками и гулянками. Основная аудитория посетителей - девушки. Использовать действующее меню сайта horosho.od.ua (в течении двух дней возможны незначительные измененния). Нам нравятся сайты prazdnik.by...potehichas.ru

Сроки - 7 дней

Оплата - 100

Бонус - 50 (за отличный и правильно сделанный дизайн и логотип)

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