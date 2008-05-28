Изменить дизайн готового сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок368 просмотров

Оригинал здесь http://kubanagronova.ru/

нам нужен такойже только со своим дизайном

наш логотип в приложении

тема таже продажа удобрений для с/х производителей

оплата вебмани

связь по cor(собачка)bk.ru

17 лет назад
Maxim_us
46 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

MagiC_Mark
Дмитрий 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$20
34 дня
Хороший Исполнитель. Оперативно реагирвал на все замечания, выполнил быстро без лишних вопросов и условий, хоть и начинающий. побольше бы таких на weblancer-е.
Приятный работодатель, достаточно четко высказывает свои пожелания.
1LuCi3
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$20
Хороший Исполнитель. Оперативно реагирвал на все замечания, выполнил быстро без лишних вопросов и условий, Сделал то что я обычно и не прошу в таких проектах. побольше бы таких на weblancer-е.
Очень вежливый молодой человек! Понравилось с ним работь!

Заявки фрилансеров

MagiC_Mark
Дмитрий 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
1LuCi3
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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