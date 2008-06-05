Нужен дизаин для вебсаита www.sciencebookstore.biz Ширина страници 1000px – фиксированная, в центре броузера. Сама страница светлая. Дизаин для первои страници. Для осталных тот же темплеит. Результат ...
Дизайн на автомобильную тематику
Необходим дизайн на автомобильную тематику (автосервис). Наброски или виденье присылайте на мыло [email protected]
Если меня никто не удивит буду работать с предыдущим фрилансером, выполнявшим проект...
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