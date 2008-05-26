Отрисовка шапки сайта.

Имеем шапку(в приложении). Ищу человека который в состоянии нарисовать шапку в стиле mattepaint, тех.диз.

Что нужно? Горы(Крымские горы), среди гор дорога.

Нужно учесть:

- место для логотипа.

- место под слоган: "Автопрокат в Крыму."

- Сайт тянется по - ширине(от 1024px до 1280) в право.

Шапка должна доносить до посетителя что он находится на сайте автопроката в Крыму, при этом логотип не должен потеряться.

Конечный вариант нужен в psd в слоях.

Сроки/цены пишите на электронную почту: [email protected]