Отрисовка шапки сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка579 просмотров

Имеем шапку(в приложении). Ищу человека который в состоянии нарисовать шапку в стиле mattepaint, тех.диз.

Что нужно? Горы(Крымские горы), среди гор дорога.

Нужно учесть:

- место для логотипа.

- место под слоган: "Автопрокат в Крыму."

- Сайт тянется по - ширине(от 1024px до 1280) в право.

Шапка должна доносить до посетителя что он находится на сайте автопроката в Крыму, при этом логотип не должен потеряться.

Конечный вариант нужен в psd в слоях.

Сроки/цены пишите на электронную почту: [email protected]

17 лет назад
ke88
42 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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