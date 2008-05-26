Требуется создать дизайн и верстка для интернет-магазина детской тематики на shop-script. Требуется дизайнер и верстальщик с отличным знанием shop-script и примером работ на этом движке обязательно. Графический шаблон должен быть эксклюзивный.
Шаблон для wordpress
Требуется нарисовать дизайн и сверстать его в тему для WP . предложения по ценам и срокам скидывайте в аську 251329359
Выбранный исполнитель
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