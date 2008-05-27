Шаблон сайта + логотип страховой компании

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Закрыт27 заявок322 просмотра

Нужен Шаблон сайта + логотип страховой компании ООО "Столичная Промышленная Страховая Компания" Только на условиях тенедера. Плачу: WMR 5000 и не рубля больше , кого условия не устраивают - посьба не беспокоить.

17 лет назад
vitalll502
Виталий 
52 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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