Симпатичный дизайн сайта

Уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать качественный и красивый дизайн сайта!

Кидал и новичков прошу не беспокоить! Оплата после утверждения 100% jpg!

Предпочтение отдам фрилансерам с отзывами (положительными)!

Сроки 3 - 4 дня! Желательно через день предоставить предварительный вариант дизайна - что бы не тратить время даром и не подводить со сроками исполнения!