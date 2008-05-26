Имеем шапку(в приложении). Ищу человека который в состоянии нарисовать шапку в стиле mattepaint, тех.диз. Что нужно? Горы(Крымские горы), среди гор дорога. Нужно учесть: - место для логотипа. ...
Дизайн портала
Требуется дизайн портала. В качестве портфолио оставляйте ссылки на реально работающие проекты. 1-3 хороших работы будет достаточно.
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Пример того уровня дизайна, что необходим http://www.m2.by/.
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Бюджет не является строго ограниченным и носит лишь ориентировочный характер.
Заявки фрилансеров
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