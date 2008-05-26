Дизайн портала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок304 просмотра

Требуется дизайн портала. В качестве портфолио оставляйте ссылки на реально работающие проекты. 1-3 хороших работы будет достаточно.

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Пример того уровня дизайна, что необходим http://www.m2.by/.

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Бюджет не является строго ограниченным и носит лишь ориентировочный характер.

17 лет назад
id505
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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