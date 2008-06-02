Требуется создать дизайн и верстка для интернет-магазина детской тематики на shop-script. Требуется дизайнер и верстальщик с отличным знанием shop-script и примером работ на этом движке обязательно. Графический шаблон должен быть эксклюзивный.
Дизайн проекта + верстка
Необходимо придумать фирменный дизайн для проекта http://estandards.ru
Проект будет посвещен стандартизации обозначениие валют электронных платёжных система для обменных пунктов и мониторингов.
От исполнителя НЕ требуется большого количества графики.
Цветовые схемы(на выбор дизайнера):
1.зеленый-синий (мягкие)
2.очень мягкий красный и темно-серый
3.серый-оранжевый-зеленый (любые 2 или все 3)
Графические элементы:
1.Логотип небольших размеров. Обязательные элементы логотипа - условные обозначения валют(один из таких обозначений $).
Структура:
1.Две колонки, одна меньшая под меню, вторая большая под основной текст
2.Дизайн должен быть на всю ширину странцы и иметь фиксированную ширину
Сроки 2-3 дня.
В прикрпелённом файле фото сайта, приблизительно то, что я хотел бы.
Выбранный исполнитель
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