Дизайн проекта + верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок251 просмотр

Необходимо придумать фирменный дизайн для проекта http://estandards.ru

Проект будет посвещен стандартизации обозначениие валют электронных платёжных система для обменных пунктов и мониторингов.

От исполнителя НЕ требуется большого количества графики.

Цветовые схемы(на выбор дизайнера):

1.зеленый-синий (мягкие)

2.очень мягкий красный и темно-серый

3.серый-оранжевый-зеленый (любые 2 или все 3)

Графические элементы:

1.Логотип небольших размеров. Обязательные элементы логотипа - условные обозначения валют(один из таких обозначений $).

Структура:

1.Две колонки, одна меньшая под меню, вторая большая под основной текст

2.Дизайн должен быть на всю ширину странцы и иметь фиксированную ширину

Сроки 2-3 дня.

В прикрпелённом файле фото сайта, приблизительно то, что я хотел бы.

17 лет назад
Hi_FireR
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$50
4 дня
Диана - это профессионал своего дела! На лету ухватывает мысли заказчика и тот час воплощает их в жизнь! Очень трепетно относиться к пожеланиям и замечаниям. Проделанной работай остался доволен!
Замечательный заказчик, четкое ТЗ и моментальная оплата за работу. Очень довольна нашим сотрудничеством! Никита, еще раз спасибо! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад

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