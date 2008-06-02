Дизайн проекта + верстка

Необходимо придумать фирменный дизайн для проекта http://estandards.ru

Проект будет посвещен стандартизации обозначениие валют электронных платёжных система для обменных пунктов и мониторингов.

От исполнителя НЕ требуется большого количества графики.

Цветовые схемы(на выбор дизайнера):

1.зеленый-синий (мягкие)

2.очень мягкий красный и темно-серый

3.серый-оранжевый-зеленый (любые 2 или все 3)

Графические элементы:

1.Логотип небольших размеров. Обязательные элементы логотипа - условные обозначения валют(один из таких обозначений $).

Структура:

1.Две колонки, одна меньшая под меню, вторая большая под основной текст

2.Дизайн должен быть на всю ширину странцы и иметь фиксированную ширину

Сроки 2-3 дня.

В прикрпелённом файле фото сайта, приблизительно то, что я хотел бы.