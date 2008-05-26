Требуется создать дизайн и верстка для интернет-магазина детской тематики на shop-script. Требуется дизайнер и верстальщик с отличным знанием shop-script и примером работ на этом движке обязательно. Графический шаблон должен быть эксклюзивный.
Нужен дизайн главной страницы сайта
Здравствуйте, нужен хороший(интересный) дизайн главной страницы сайта(компания занимается декорированием помещений, оформлением праздников, флористикой, оформлением воздушными шарами и т.д.).
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