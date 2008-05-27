Разработка дизайна для ритуальной конторы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок347 просмотров

Необходимо разработать доступный и понятный дизайн для фирмы, которая занимается производством и установкой памятников, делает формы для заборов и производит оборудование. Дизайн должен быть двухколоночным, левая с фиксированной длиной, а правая резиновая, на главной странице должны быть представлены все виды услуг в легком и доступном формате. Вот старый сайт - formu.moy.su. Информацию и картинки можно брать оттуда или у меня в аське. Еще пару слов об исполнителе, нужен опытный человек, скорость не имеет значения, главное качество.

17 лет назад
kislotnick
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Шаблон сайта + логотип страховой компании

    Нужен Шаблон сайта + логотип страховой компании ООО "Столичная Промышленная Страховая Компания" Только на условиях тенедера. Плачу: WMR 5000 и не рубля больше , кого условия не устраивают - посьба не беспокоить.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Симпатичный дизайн сайта

    $250

    Уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать качественный и красивый дизайн сайта! Кидал и новичков прошу не беспокоить! Оплата после утверждения 100% jpg! Предпочтение отдам фрилансерам с отзывами (положительными)! Сроки 3 - 4 дня! ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен дизайн главной страницы сайта

    Здравствуйте, нужен хороший(интересный) дизайн главной страницы сайта(компания занимается декорированием помещений, оформлением праздников, флористикой, оформлением воздушными шарами и т.д.).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн проекта + верстка

    $50

    Необходимо придумать фирменный дизайн для проекта http://estandards.ru Проект будет посвещен стандартизации обозначениие валют электронных платёжных система для обменных пунктов и мониторингов. От исполнителя НЕ требуется большого количества графики. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн портала

    $250

    Требуется дизайн портала. В качестве портфолио оставляйте ссылки на реально работающие проекты. 1-3 хороших работы будет достаточно. ------------------------------------------ Пример того уровня дизайна, что необходим http://www.m2.by/. ------------------------------------------ Бюджет не является строго ограниченным ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта

    $300

    Добрый день, уважаемые коллеги! Предлагаю Вам принять участие в конкурсе на разработку дизайна сайта для компании, специализирующейся на инновационных методах поиска и отбора персонала, а также проведении семинаров и тренингов для личностного ...

    Joomla
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта для Театра

    $10

    Бесплатно делаю сайт для Тильзит - Театра, поэтому хочу попросить вас сделать дизайн за символическую оплату + отзыв. Сайт будет создаваться с использованием HTML+PHP+CSS Основные пожелания: простенько, но со ...

    CSSHTMLPHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад