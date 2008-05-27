Разработка дизайна для ритуальной конторы

Необходимо разработать доступный и понятный дизайн для фирмы, которая занимается производством и установкой памятников, делает формы для заборов и производит оборудование. Дизайн должен быть двухколоночным, левая с фиксированной длиной, а правая резиновая, на главной странице должны быть представлены все виды услуг в легком и доступном формате. Вот старый сайт - formu.moy.su. Информацию и картинки можно брать оттуда или у меня в аське. Еще пару слов об исполнителе, нужен опытный человек, скорость не имеет значения, главное качество.