Редизайн и адаптация под Shop-Script

Требуется сделать редизайн сайта phonocar.su координально - разработать новую концепцию дизайна, логотип остается тот же.

так же сделать места под рекламные баннеры (2 штуки) размерами 448*345 как там сейчас.

после утверждения дизайна - создание шаблона для интернет-магазина Shop-script

Бюджет на всё 100$. работа на перспективу. с кем понравится работать - будем дальше сотрудничать. новичкам просьба не беспокоить. сразу укажите какого уровня будет дизайн и ссылку на Ваше портфолио.

приветствуется быстрое исполнение.