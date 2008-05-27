Добрый день! Требуется создать солидный и красивый дизайн (клиент занимается юридическими и финансовыми консультациями), а также подготовить его для программиста (нарезать).
Редизайн и адаптация под Shop-Script
Требуется сделать редизайн сайта phonocar.su координально - разработать новую концепцию дизайна, логотип остается тот же.
так же сделать места под рекламные баннеры (2 штуки) размерами 448*345 как там сейчас.
после утверждения дизайна - создание шаблона для интернет-магазина Shop-script
Бюджет на всё 100$. работа на перспективу. с кем понравится работать - будем дальше сотрудничать. новичкам просьба не беспокоить. сразу укажите какого уровня будет дизайн и ссылку на Ваше портфолио.
приветствуется быстрое исполнение.
Заявки фрилансеров
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