Редизайн и адаптация под Shop-Script

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки145 просмотров

Требуется сделать редизайн сайта phonocar.su координально - разработать новую концепцию дизайна, логотип остается тот же.

так же сделать места под рекламные баннеры (2 штуки) размерами 448*345 как там сейчас.

после утверждения дизайна - создание шаблона для интернет-магазина Shop-script

Бюджет на всё 100$. работа на перспективу. с кем понравится работать - будем дальше сотрудничать. новичкам просьба не беспокоить. сразу укажите какого уровня будет дизайн и ссылку на Ваше портфолио.

приветствуется быстрое исполнение.

17 лет назад
sup_www
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Частичное изменение шаблонов сайта

    Частичное изменение шаблонов сайта www.vipflat.ru в части вывода фотографий. Образец того, что мы хотим видеть предоставим с сайта. Нужно только вписать ту структуру в наши страницы, изменить ввод картинок, шаблон вывода ...

    HTML
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн, нарезка и номинальное лого

    Добрый день! Требуется создать дизайн для сайта-базы данных (блэклист клиентов), т.е. дизайн состоит из начальной формы логина и далее интерфейс листа. Также требуется нарезка и номинальное лого. Жду Ваших предложений!

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна для ритуальной конторы

    Необходимо разработать доступный и понятный дизайн для фирмы, которая занимается производством и установкой памятников, делает формы для заборов и производит оборудование. Дизайн должен быть двухколоночным, левая с фиксированной длиной, а правая резиновая, на главной странице ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шаблон сайта + логотип страховой компании

    Нужен Шаблон сайта + логотип страховой компании ООО "Столичная Промышленная Страховая Компания" Только на условиях тенедера. Плачу: WMR 5000 и не рубля больше , кого условия не устраивают - посьба не беспокоить.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Симпатичный дизайн сайта

    $250

    Уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать качественный и красивый дизайн сайта! Кидал и новичков прошу не беспокоить! Оплата после утверждения 100% jpg! Предпочтение отдам фрилансерам с отзывами (положительными)! Сроки 3 - 4 дня! ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен дизайн главной страницы сайта

    Здравствуйте, нужен хороший(интересный) дизайн главной страницы сайта(компания занимается декорированием помещений, оформлением праздников, флористикой, оформлением воздушными шарами и т.д.).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн проекта + верстка

    $50

    Необходимо придумать фирменный дизайн для проекта http://estandards.ru Проект будет посвещен стандартизации обозначениие валют электронных платёжных система для обменных пунктов и мониторингов. От исполнителя НЕ требуется большого количества графики. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн портала

    $250

    Требуется дизайн портала. В качестве портфолио оставляйте ссылки на реально работающие проекты. 1-3 хороших работы будет достаточно. ------------------------------------------ Пример того уровня дизайна, что необходим http://www.m2.by/. ------------------------------------------ Бюджет не является строго ограниченным ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад