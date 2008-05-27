Требуется сделать редизайн сайта phonocar.su координально - разработать новую концепцию дизайна, логотип остается тот же. так же сделать места под рекламные баннеры (2 штуки) размерами 448*345 как там сейчас. после утверждения ...
Из шаблона сделать дизайн
Есть схема и фотографии для дизайна, нужно сделать дизайн. Сайт - фотографа. Все предельно просто :) Бюджет - 75 у.е. + заказы.
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