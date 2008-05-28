Дизайн для видео студии "Корзо"

Было очень приятно работать с Павлом. Отличный заказчик! Я его знаю и как исполнителя, тоже делает все в срок и качественно. Оплату произвел в срок, четко сформулировал требования к дизайну сайта. Надеюсь на бушующие совместные проекты. Рекомендую этого человека как исполнителя, так и как заказчика. С уважением, Иван Я. (iacek).