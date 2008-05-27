Дизайн морды по предоставленным материалам и тз

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок235 просмотров

Нужно нарисовать морду по предоставляемым вариантам фото и исходя из пожеланий. Простой фотошоп. Главное требование: соблюсти кнопки и их дугу как на www.okna-de.ru

17 лет назад
swetoch
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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