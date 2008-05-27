Ориентировочно надо как тут http://videospectr.ru Детали обговорим после выбора исполнителя.
Дизайн морды по предоставленным материалам и тз
Нужно нарисовать морду по предоставляемым вариантам фото и исходя из пожеланий. Простой фотошоп. Главное требование: соблюсти кнопки и их дугу как на www.okna-de.ru
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