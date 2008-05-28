Магазину нужна новая шапка+лого+футер. Боди есть.

Сам магазин :

wow-shop.ws

В связи с расширением полей нужно переделать шапку (нарисовать полностью другую) встроить лого (перед этим нарисовать его. Перед тем как нарисовать - придумать его ) )

Так же боковое оформление переделать. Подробности расскажу.

Условия : Вы работаете быстро и доступны 24/7 . В аську не стучать если вы не онлайн в течении дня.

Никаких - возьму заказа сегодня начну делать завтра. Если заняты - не стучите.

Подстроить все нужно примерно на это

http://wow-shop.ws/tt.jpg

Подробности в аське. 568029

Просьба при акцепте указывать МАКСИМУМ информации а не просто нажимать акцепт. Цена открыта для торга. Запредельные суммы просьба не указывать