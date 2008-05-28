Нужен дизайн для игрового рейтинга сайтов. Так же нужна будет кроссбраузерная верстка под шаблонизатор smarty этого дизайна. движок на основе http://top.net.ru/ ПОЖАЛУЙСТА указывайте требуемую вами оплату и сроки исполнения ...
Магазину нужна новая шапка+лого+футер. Боди есть.
Сам магазин :
В связи с расширением полей нужно переделать шапку (нарисовать полностью другую) встроить лого (перед этим нарисовать его. Перед тем как нарисовать - придумать его ) )
Так же боковое оформление переделать. Подробности расскажу.
Условия : Вы работаете быстро и доступны 24/7 . В аську не стучать если вы не онлайн в течении дня.
Никаких - возьму заказа сегодня начну делать завтра. Если заняты - не стучите.
Подстроить все нужно примерно на это
Подробности в аське. 568029
Просьба при акцепте указывать МАКСИМУМ информации а не просто нажимать акцепт. Цена открыта для торга. Запредельные суммы просьба не указывать
Заявки фрилансеров
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