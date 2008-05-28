Внутренние страницы сайта по сущестующему стилю

Что имеем на входе:

1. Несколько качественно нарисованных страниц сайта, psd к ним.

2. описания 10 других простых страниц (то есть описание элементов и компоновка),

которые нужно нарисовать по образу и подобию существующих.

Что хотим получить на выходе:

Хорошо отрисованные макеты описанных страниц.

Кто требуется:

Требуется человек, который сможет хорошо выполнить данную задачу и оценивает свое время в сумму до $10-12 в час. Все задание разбиваем на 2 части, ТЗ первой готово и ждет исполнителя.

Пишите вашу оценку часа своей работы и ссылку на портфолио если оно присутствует. О цене договоримся лично. Просьба отмечаться только здесь.