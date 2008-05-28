Внутренние страницы сайта по сущестующему стилю

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок328 просмотров

Что имеем на входе:

1. Несколько качественно нарисованных страниц сайта, psd к ним.

2. описания 10 других простых страниц (то есть описание элементов и компоновка),

которые нужно нарисовать по образу и подобию существующих.

Что хотим получить на выходе:

Хорошо отрисованные макеты описанных страниц.

Кто требуется:

Требуется человек, который сможет хорошо выполнить данную задачу и оценивает свое время в сумму до $10-12 в час. Все задание разбиваем на 2 части, ТЗ первой готово и ждет исполнителя.

Пишите вашу оценку часа своей работы и ссылку на портфолио если оно присутствует. О цене договоримся лично. Просьба отмечаться только здесь.

17 лет назад
drafter
Антон 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

ASV-Design
Алексей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$300
Приятный заказчик, хороший и понимающий человек. Соответственно приятно и работать. Рекомендую.
Splitter
Дмитрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ASV-Design
Алексей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Splitter
Дмитрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад