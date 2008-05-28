Есть фирменный буклет с продукцией компании в электронном виде. Нужно сделать дизайн сайта в стиле буклета, возможно, с использованием дизайна буклета.
Внутренние страницы сайта по сущестующему стилю
Что имеем на входе:
1. Несколько качественно нарисованных страниц сайта, psd к ним.
2. описания 10 других простых страниц (то есть описание элементов и компоновка),
которые нужно нарисовать по образу и подобию существующих.
Что хотим получить на выходе:
Хорошо отрисованные макеты описанных страниц.
Кто требуется:
Требуется человек, который сможет хорошо выполнить данную задачу и оценивает свое время в сумму до $10-12 в час. Все задание разбиваем на 2 части, ТЗ первой готово и ждет исполнителя.
Пишите вашу оценку часа своей работы и ссылку на портфолио если оно присутствует. О цене договоримся лично. Просьба отмечаться только здесь.
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