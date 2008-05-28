Дизайн сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен51 заявка486 просмотров

Есть фирменный буклет с продукцией компании в электронном виде. Нужно сделать дизайн сайта в стиле буклета, возможно, с использованием дизайна буклета.

17 лет назад
qoren
ИО 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

___Malina___
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$120
Совершенно не ожидал от незнакомого человека такой внимательности к прокту, оперативности действий, смелости и решительности. Огромное спасибо вам, Елена, за проявленный профессионализм и находчивость. Было очень приятно с вами работать. Проект закрыт в день открытия!
Очень было приятно и интересно поработать с Ильёй над этим проектом. Надеюсь, что и в дальнейшем будем плодотворно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

___Malina___
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад