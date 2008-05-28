Совершенно не ожидал от незнакомого человека такой внимательности к прокту, оперативности действий, смелости и решительности. Огромное спасибо вам, Елена, за проявленный профессионализм и находчивость. Было очень приятно с вами работать. Проект закрыт в день открытия!