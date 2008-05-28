Сделать дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок370 просмотров

Сделан на shop-script, шаблоны дизайна - smarty.

Концепция - магазин для дам. Все для женщин и про них.

17 лет назад
talameris
Валентин 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

78web
46 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

Заявки фрилансеров

78web
46 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад