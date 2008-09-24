ASV-Design

Алексей Сушков ASV-Design

 
35 летРоссия/Камышин
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Портфолио: https://www.free-lance.ru/users/ASV-Design/

7 лет в сфере дизайна, сотни проектов.

К делу отношусь ответственно, со знанием.

Качественный, удобный, чистый дизайн.

Обращайтесь. Буду рад сотрудничеству.

Портфолио
Отзывы заказчиков
styx1245
Виктор 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
$350
10 баллов
14 лет назад
Дизайн портала. В стиле "глянец"
Пока продолжаем работать
На редкость адекватный и понимающий человек. Знает своё дело. После совместной работы - только положительные эмоции. С оплатой никаких проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Acora
Анна 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Дизайн
Спасибо Алексею за отличную работу. Оперативно взялся за реализацию проекта и вносил все необходимые изменения. Если нужно, сам связывается по телефону, что очень удобно.
Задания чёткие и оперативные. Предоплата и оплата не задерживалась. Приятный человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
SPavlov
Sergey Pavlov 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Буклет мини-ТЭЦ
Оперативной работой остался доволен. рекомендую!
Приятно работать с адекватным заказчиком. По оплате вопросов не возникло. Рекомендую.
Ответный отзыв
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать дизайн в духе минимализма
Отличная работа, рекомендую
Хороший, адекватный и понимающий заказчик. Никаких вопросов по оплате и предоплате. Рекомендую.
Ответный отзыв
Frant-x
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$450
10 баллов
15 лет назад
Разработка дизайна сайта
Очень порядочный исполнитель, крайне талантлив, делаем уже 4 проект вместе. Пока очень доволен.
Замечательный человек, адекватный заказчик: чётко поставленные задачи, чёткие требования для доработок, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
9 отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга