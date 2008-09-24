Алексей Сушков ASV-DesignASV-Design
35 летРоссия/Камышин
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Портфолио: https://www.free-lance.ru/users/ASV-Design/
7 лет в сфере дизайна, сотни проектов.
К делу отношусь ответственно, со знанием.
Качественный, удобный, чистый дизайн.
Обращайтесь. Буду рад сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Medical Design316 просмотров
- Аврора Логистик323 просмотра
- Жилой комплекс «Морозовка»322 просмотра
- 3D стилизация «2007»1909 просмотров
- 3D стилизация «Spanglet»2221 просмотр
- 3D стилизация «NDG»2652 просмотра
Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
14 лет назад
Пока продолжаем работать
Ответный отзыв
На редкость адекватный и понимающий человек. Знает своё дело. После совместной работы - только положительные эмоции. С оплатой никаких проблем. Рекомендую.
$80
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Алексею за отличную работу. Оперативно взялся за реализацию проекта и вносил все необходимые изменения. Если нужно, сам связывается по телефону, что очень удобно.
Ответный отзыв
Задания чёткие и оперативные. Предоплата и оплата не задерживалась. Приятный человек. Рекомендую.
$100
10 баллов
14 лет назад
Оперативной работой остался доволен. рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать с адекватным заказчиком. По оплате вопросов не возникло. Рекомендую.
$200
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа, рекомендую
Ответный отзыв
Хороший, адекватный и понимающий заказчик. Никаких вопросов по оплате и предоплате. Рекомендую.
$450
10 баллов
15 лет назад
Очень порядочный исполнитель, крайне талантлив, делаем уже 4 проект вместе. Пока очень доволен.
Ответный отзыв
Замечательный человек, адекватный заказчик: чётко поставленные задачи, чёткие требования для доработок, своевременная оплата. Рекомендую.
Дизайн сайтов
9 отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга