Дизайн портала. В стиле "глянец"

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Завершен8 заявок495 просмотров

Всем привет!

Ищется дизайнер для плодотворной работы ;)

Оплата по факту.

Т.З в приложении

ЧИТАЕМ ТЗ ВНИМАТЕЛЬНО

Жду от Вас цену и примеры дорогих, красивых, глянцевых работ

15 лет назад
styx1245
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

ASV-Design
Алексей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$350
5 дней
Пока продолжаем работать
На редкость адекватный и понимающий человек. Знает своё дело. После совместной работы - только положительные эмоции. С оплатой никаких проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ASV-Design
Алексей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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