Необходимо разработать дизайн сайта англ.школы

Требуется макет сайта для производителя деревянных домов, срубов. По возможности нужна и верстка шаблона под joomla 1.5. За более подробной информацией обращаться на email:[email protected]. В теме укажите "дизайн сайтов" и оставьте ссылки на ваши выполненные ...