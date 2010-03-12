Изготовление стильного шаблона под CMS Joomla

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок288 просмотров

Необходимо изготовить стильный, запоминающийся дизайн, с флеш анимацией отдельных элиментов (меню, баннера) информационно туристического портала с написание css файлов, а также общей адаптацией под CMS Joomla 1.5.15, необходимо предоставить несколько вариантов на выбор, наличие существующего портфолио является плюсом.

CSSJoomla
15 лет назад
postulat
Дмитрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта (приватно для lesnoibrat)

    $100

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Требуеться дизайн сайта в деловом стиле.А так-же логотип. Сайт будет так скажем посвящён бизнесу.Строгий,выдержанный и корпоративный стиль в светлых тонах...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта свадебного салона

    $50

    Будет только 1 победитель. Дизайн должен смотреться аккуратно и лаконично. Нужен дизайн в слоях Каталог должен выглядеть так: аватарки одна под другой, справа название фото, ниже описание-смотри архив ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Редизайн. Флеш.

    Речь идет о сайте mtlog.ru Пожелания заказчика: По сайту, нам надо изменить название. Сделать новую картинку. Автомобиль Вольво. Странички можно оставить прежние, они нас устраивают. Чтобы первая страничка ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн финансового портала

    Необходимо сделать качественный дизайн финансового портала. Бюджет 500$. Подробности будут озвучены успешным кандидатам. Внимание, если у Вас нет опыта работы над дизайном сложных сайтов, пожалуйста, не тратье зря время на ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание серии ЦСС шаблонов

    $150

    Для создания серии цсс шаблонов требуется ответсвенный и опытный дизайнер. Оплата через вмз или сервис безопасных сделок. Каждый шаблон должен состоять из 4х страниц Main - My Bio - Works - ...

    jQuery
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна сайта и верстка под joomla 1.5

    Требуется макет сайта для производителя деревянных домов, срубов. По возможности нужна и верстка шаблона под joomla 1.5. За более подробной информацией обращаться на email:[email protected]. В теме укажите "дизайн сайтов" и оставьте ссылки на ваши выполненные ...

    Joomla
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется дизайн шаблона форума (Vbulletin)

    Требуется дизайн шаблона форума Vbulletin 4.0.2; тематика - дети и материнство. Надо нарисовать и сверстать. Есть готовый логотип в векторе, надо, чтобы он вписался в новый дизайн. В идеале шаблон нужен не только для самого ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад