Создание серии ЦСС шаблонов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки226 просмотров

Для создания серии цсс шаблонов требуется ответсвенный и опытный дизайнер. Оплата через вмз или сервис безопасных сделок.

Каждый шаблон должен состоять из 4х страниц

Main - My Bio - Works - Contacts

прорисовать выпадающее меню из главного меню

На странице Work - обязательно jQuery галерея с работами(портфолио)

На каждом сайте обязательно иконки социальных сетей twitter facebook delicious technorati и тд

Примеры сайтов которые могут быть эталоном необходимого стиля ниже.

http://neutroncreations.com/

http://www.awpexpress.com/

http://www.piratalondon.com/

http://www.operamage.com/

http://rareformbranding.com/ !!!!!!!!!!!!

http://paramoreredd.com/

http://carrotcreative.com/

http://healthyharvesthydro.com/

http://www.nitromedia.ca/index.php

http://www.walktowashington.org/

http://ncdthemes.com/

http://www.creativeswitch.net/ !!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.pethemes.com/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.cssride.com/ !!!!!!!!!!!

http://www.jannek.fi/ !!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.kovidesign.sk/

http://www.sourcebits.com/ !!!!!!!!!!!!!

http://www.cinpalacio.com/

Есть вопросы пишите в личку.

jQuery
15 лет назад
aurorafl
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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