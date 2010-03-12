Нужно доработать сайт под "Греческую Тематику" На основе шаблона сайта http://www.russianathens.gr/ При необходимости пришлю исходник темплайта (JA Teline III) Требования: 1. Не допускается использование тяжелых бакграундов (более 200кб) ...
Создание серии ЦСС шаблонов
Для создания серии цсс шаблонов требуется ответсвенный и опытный дизайнер. Оплата через вмз или сервис безопасных сделок.
Каждый шаблон должен состоять из 4х страниц
Main - My Bio - Works - Contacts
прорисовать выпадающее меню из главного меню
На странице Work - обязательно jQuery галерея с работами(портфолио)
На каждом сайте обязательно иконки социальных сетей twitter facebook delicious technorati и тд
Примеры сайтов которые могут быть эталоном необходимого стиля ниже.
http://rareformbranding.com/ !!!!!!!!!!!!
http://healthyharvesthydro.com/
http://www.nitromedia.ca/index.php
http://www.walktowashington.org/
http://www.creativeswitch.net/ !!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.pethemes.com/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.cssride.com/ !!!!!!!!!!!
http://www.jannek.fi/ !!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.sourcebits.com/ !!!!!!!!!!!!!
Есть вопросы пишите в личку.
Заявки фрилансеров
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