Доработка темплайта под "греческую" тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок415 просмотров

Нужно доработать сайт под "Греческую Тематику"

На основе шаблона сайта http://www.russianathens.gr/

При необходимости пришлю исходник темплайта (JA Teline III)

Требования:

1. Не допускается использование тяжелых бакграундов (более 200кб)

2. Расположение блоков

3. Основной акцент на логотип (можно переделать)

15 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

bratchenko
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$25
1 день
Трудолюбивый, не заносчивый и с хорошей фантазией. Работа понравилась. Рекомендую
Легко работать. Интересные проекты с очень хорошим уклоном на тематику, а не просто "что бы было". Оплата и постановка задачи - без претензий.

Заявки фрилансеров

bratchenko
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад

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