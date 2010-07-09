Нужно подправить дизайн на нескольких страницах CMS - Magento только для тех кто знает эту CMS подробности в личку ------------------- проект не один ...
Доработка темплайта под "греческую" тематику
Нужно доработать сайт под "Греческую Тематику"
На основе шаблона сайта http://www.russianathens.gr/
При необходимости пришлю исходник темплайта (JA Teline III)
Требования:
1. Не допускается использование тяжелых бакграундов (более 200кб)
2. Расположение блоков
3. Основной акцент на логотип (можно переделать)
Выбранный исполнитель
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