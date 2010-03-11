Создание шаблона сайта доски объявлений QPLBoard

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка181 просмотр

Здравствуйте. Требуется создать шаблон сайта доски объявлений QPLBoard версии 4.2 .Яркий и запоминающийся дизайн.

Просьба отписываться только тем, кто сталкивался с таким шаблоном QPLBoard .

Исполнитель должен будеть установить и продемонстрировать работоспособность .

15 лет назад
fa1111
Сергей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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