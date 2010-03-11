Нарисовать подложку-шаблон для работ в портфолио

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Вот тут http://jnet.kz/ в разделе наши проекты - разработка сайтов мне не нравится как работы оформлены

Надо примерно так http://www.paradigma.kz/index.php?part=site

Короче подложка-шаблон должна быть длинненькая. Вы мне даете одну в формате псд, а остальные работы я вставляю в этот шаблон, оформляю сам

Главное идею какую то придумать креативную. Я думаю, что работа должна быть длинненькая, ну может края как то оформить под стиль сайта или завернуть в бумагу. Короче подумайте. Но мне нравится когда длинная картинка, щас это фишка, все так лепят.

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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