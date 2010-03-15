Требуется дизайнер программист, для создания и интеграции шаблона в Amiro.CMS. 1. Требуется создать дизайн 2 стр. 2. Сверстать шаблон для Amiro.CMS. 3. Интегрировать его. Так же рассмотрю вариант, ...
Дизайн для школы экстремального вождения.
Нужен дизайн для школы экстремального вождения. Дизайн должен вызывать доверие своим профессионализмом, качеством. Основной тон - белый. Примеры понравившихся дизайнов - http://www.extrimdrive.ru (наиболее понравившийся вариант) http://www.safetydriving.ru/, www.driveclass.ru
В дизайне необходимо нарисовать автомобиль с эмблемой школы (эмблема требуется отдельно).
Оставляйте, пожалуйста, заявки с ценой, сроками и портфолио.
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