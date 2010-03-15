Дизайн для школы экстремального вождения.

Отличный заказчик! Довольно требовательный, но это легко понятно т.к. заботится о надлежащем исполнении проекта. В том числе и хороший собеседник не брезгующий компромиссными решениями. Рекомендую всем да и сам не откажусь поработать в дальнейшем!