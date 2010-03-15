Дизайн для школы экстремального вождения.

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  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок187 просмотров

Нужен дизайн для школы экстремального вождения. Дизайн должен вызывать доверие своим профессионализмом, качеством. Основной тон - белый. Примеры понравившихся дизайнов - http://www.extrimdrive.ru (наиболее понравившийся вариант) http://www.safetydriving.ru/, www.driveclass.ru

В дизайне необходимо нарисовать автомобиль с эмблемой школы (эмблема требуется отдельно).

Оставляйте, пожалуйста, заявки с ценой, сроками и портфолио.

15 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$60
2 дня
После очень тяжелой работы был получен хороший результат за свои деньги, даже в трудных ситуациях Евгений идёт на компромисс :) Если нужен хороший бюджетный дизайн - вариант то что надо, рекомендую !
Отличный заказчик! Довольно требовательный, но это легко понятно т.к. заботится о надлежащем исполнении проекта. В том числе и хороший собеседник не брезгующий компромиссными решениями. Рекомендую всем да и сам не откажусь поработать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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