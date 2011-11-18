Здравствуйте. Необходимо создать дизайн сайта бухгалтерско-юридической направленности для зарубежных пользователей. Для примера – www.findlaw.com Сайт будет содержать до 10 страниц, опыт работ, ориентированных на западных пользователей, приветствуется. От Вас – цена и сроки.
Доработка логотипа и создание дизайна сайта
Основной элемент дизайна: необходимо обработать существующий логотип фирмы(занимается металлопластиковыми окнами), использовав несколько макетов небоскребов. Полученные логотип, мне кажется ,должен быть рисованый, т.к. клипартов такого ракурса практически нет. Вид сверху-сбоку. Крышей центрального здания как-бы является сам логотип, соседние - известные в мире небоскребы(Эмпайр Стейт Билдинг, например).
Дизайн, в стиле МИНИМАЛИЗМА!(т.е. минимум второстепенной графики. простое меню из 4х пунктов с ромбовидными кнопками в форме исходного логотипа фирмы, использование теней, цветовая гамма черно-темносине-голубая) "Эскиз" вышлю по почте
Выбранный исполнитель
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