Доработка логотипа и создание дизайна сайта

Основной элемент дизайна: необходимо обработать существующий логотип фирмы(занимается металлопластиковыми окнами), использовав несколько макетов небоскребов. Полученные логотип, мне кажется ,должен быть рисованый, т.к. клипартов такого ракурса практически нет. Вид сверху-сбоку. Крышей центрального здания как-бы является сам логотип, соседние - известные в мире небоскребы(Эмпайр Стейт Билдинг, например).

Дизайн, в стиле МИНИМАЛИЗМА!(т.е. минимум второстепенной графики. простое меню из 4х пунктов с ромбовидными кнопками в форме исходного логотипа фирмы, использование теней, цветовая гамма черно-темносине-голубая) "Эскиз" вышлю по почте