Доработка логотипа и создание дизайна сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок384 просмотра

Основной элемент дизайна: необходимо обработать существующий логотип фирмы(занимается металлопластиковыми окнами), использовав несколько макетов небоскребов. Полученные логотип, мне кажется ,должен быть рисованый, т.к. клипартов такого ракурса практически нет. Вид сверху-сбоку. Крышей центрального здания как-бы является сам логотип, соседние - известные в мире небоскребы(Эмпайр Стейт Билдинг, например).

Дизайн, в стиле МИНИМАЛИЗМА!(т.е. минимум второстепенной графики. простое меню из 4х пунктов с ромбовидными кнопками в форме исходного логотипа фирмы, использование теней, цветовая гамма черно-темносине-голубая) "Эскиз" вышлю по почте

15 лет назад
mvk09
Антон 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$100
10 дней
Задача осложнялась придирчивостью конечного заказчика и наличия очень примерных набросков логотипа и дизайна. Логотип приходилось несколько раз видоизменять, Сергей отлично выполнил всю работу в комплексе(доведя до идеального состояния логотип и сделав несколько цветовых вариаций дизайна), не увеличив при этом начальную цену.
Антоном показ как надежного ,и адекватного заказчика .Буду рад продолжить дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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