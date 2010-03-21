Нужен дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок363 просмотра

Здравствуйте. Требуется не сложный, но красивый дизайн сайта.

У кого есть свободное время - пишите :)

ТЗ по дизайну, вышлю кандидатам.

Оставляйте контакты.

Спасибо!

15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

ROStoV911
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Ростислав, сделал красивый дизайн для сайта, который полностью соответствовал всем пожеланиям, а вся работа была выполнена в краткий срок. Так же большой плюс, что Ростислав, постоянно находится онлайн - что большая редкость. В общем, рекомендую как отличного дизайнера! ;)
Понравилось работать с Анатолием! Четко сформулированное задание позволило работать быстро и продуктивно, очень рад был сотрудничеству, надеюсь на дальнейшее продолжение работы! Спасибо!

Заявки фрилансеров

ROStoV911
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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