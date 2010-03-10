Создать тему для вордпресса для сайта игр

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки141 просмотр

Сайт состоит из однотипных записей об играх вида: Описание игры(различных размеров), картинки(лого) игры, скриншоты, размер игры и кнопка Скачать игру. Все игры разбиты по рубрикам (бизнес, бегалки, шарики и т.д.)

Пример готового сайта с таким контентом, но не на вордпрессе можно посмотреть тут http://alawar.ourgames.ru/

Технические детали.

1. Весь контент создается спец. плагином для вордпресса.

а. Плагин добавляет в пост описание игры (короткое-до 80 знаков и длинное до 2000 знаков)

б. добавяет картинки игры

- 44*44 для мелких логотипчиков игры (есть 2 варианта иконки: на белом и на заполненном фоне)

- 100*100 для блока анонса, там где текстовое описание 80 знаков (есть 2 варианта иконки: на белом и на заполненном фоне)

- 190*140 для блока подробнее об игре, где текстовое описание 2000 знаков только 1 вариант иконки: на белом фоне)

в. добавляет ссылку на скачку игры и ее размер

г. добавляет скриншоты игры (125x94 - для предпросмотра, их у каждой игры может быть до 6 штук, и большой скрин по клику на предпросмотр размера 640*480)

2. Кроме того у некоторых игр есть онлайн версии. Они добавляются с отдельной рубрикой, содержат описание игры, флешку и тоже ссылку на скачку

3. Так же на странице размещается 2 виджета: Один показывает Хитовые игры, один Новые. Количество игр настраивается.

Посмотреть как все выглядит можно тут gamming.ru

Ну а теперь нужно сделать этот сайт красивым и функциональным :)

Что требуется:

Разработать оригинальную красивую тему на вордпрессе для этого сайта или подогнать любую имеющуюся из бесплатных тем.

Общее размещение логических блоков в теме должно быть каким то таким: http://bloginform.ru/

1. Сверху в бекграунде находится кликабельный скин самой популярной игры (в вышеуказанном сайте висит скин игры Анко). Скин представляет собой просто большую картинку игры, он будет меняться в теме ручками время от времени.

2.Далее должен идти какой то небольшой текстово-графический блок, где будет написано немного о сайте и висеть лого сайта

3. Далее в горизонтальном меню должны располагаться Рубрики и форма Поиска

4. Далее должно быть деление на 2 колонки:

- В левой будут располагаться собственно сами посты об играх

- в правой 2 блока-виджета - Хитовые игры и Новые игры

Левая колонка с описания игр в совю очередь тоже должна быть разбита на 2 подколонки по вертикали, чтобы можно было выводить по 2 игры сразу

(примерно как тут http://www.alawar.ru/, центральный блок - название игры, короткое описание и кнопки Подробнее и Скачать)

5. ну и естественно должна быть стандартная возможность комментировать все посты

Пока вроде все. Дальше уже возможно будем дорабатывать эту тему, добавлять новые фичи и т.д. в рамках следующих задач

Опыт в создании тем для вордпресса обязателен, жду предложений по цене и срокам

WordPress
15 лет назад
nikrs
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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