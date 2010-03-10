Нужно доработать шаблон подробные инстр-ии по ссылке! http://shef-plan.ru/todel/zhdan.rar Жду от Вас конкретных предложений по стоимости и срокам исполнения!
Создать тему для вордпресса для сайта игр
Сайт состоит из однотипных записей об играх вида: Описание игры(различных размеров), картинки(лого) игры, скриншоты, размер игры и кнопка Скачать игру. Все игры разбиты по рубрикам (бизнес, бегалки, шарики и т.д.)
Пример готового сайта с таким контентом, но не на вордпрессе можно посмотреть тут http://alawar.ourgames.ru/
Технические детали.
1. Весь контент создается спец. плагином для вордпресса.
а. Плагин добавляет в пост описание игры (короткое-до 80 знаков и длинное до 2000 знаков)
б. добавяет картинки игры
- 44*44 для мелких логотипчиков игры (есть 2 варианта иконки: на белом и на заполненном фоне)
- 100*100 для блока анонса, там где текстовое описание 80 знаков (есть 2 варианта иконки: на белом и на заполненном фоне)
- 190*140 для блока подробнее об игре, где текстовое описание 2000 знаков только 1 вариант иконки: на белом фоне)
в. добавляет ссылку на скачку игры и ее размер
г. добавляет скриншоты игры (125x94 - для предпросмотра, их у каждой игры может быть до 6 штук, и большой скрин по клику на предпросмотр размера 640*480)
2. Кроме того у некоторых игр есть онлайн версии. Они добавляются с отдельной рубрикой, содержат описание игры, флешку и тоже ссылку на скачку
3. Так же на странице размещается 2 виджета: Один показывает Хитовые игры, один Новые. Количество игр настраивается.
Посмотреть как все выглядит можно тут gamming.ru
Ну а теперь нужно сделать этот сайт красивым и функциональным :)
Что требуется:
Разработать оригинальную красивую тему на вордпрессе для этого сайта или подогнать любую имеющуюся из бесплатных тем.
Общее размещение логических блоков в теме должно быть каким то таким: http://bloginform.ru/
1. Сверху в бекграунде находится кликабельный скин самой популярной игры (в вышеуказанном сайте висит скин игры Анко). Скин представляет собой просто большую картинку игры, он будет меняться в теме ручками время от времени.
2.Далее должен идти какой то небольшой текстово-графический блок, где будет написано немного о сайте и висеть лого сайта
3. Далее в горизонтальном меню должны располагаться Рубрики и форма Поиска
4. Далее должно быть деление на 2 колонки:
- В левой будут располагаться собственно сами посты об играх
- в правой 2 блока-виджета - Хитовые игры и Новые игры
Левая колонка с описания игр в совю очередь тоже должна быть разбита на 2 подколонки по вертикали, чтобы можно было выводить по 2 игры сразу
(примерно как тут http://www.alawar.ru/, центральный блок - название игры, короткое описание и кнопки Подробнее и Скачать)
5. ну и естественно должна быть стандартная возможность комментировать все посты
Пока вроде все. Дальше уже возможно будем дорабатывать эту тему, добавлять новые фичи и т.д. в рамках следующих задач
Опыт в создании тем для вордпресса обязателен, жду предложений по цене и срокам
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