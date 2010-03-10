Необходимо доработать дизайн для 5 сайтов. Есть почти утвержденная концепция для одного сайта. Необходимо доработать ее, а также привести дизайн остальных сайтов в гармоничное сочетание с главной концепцией. Более подробное техническое задание высылается по запросу. ...
Дизайн и верстка сайта
Нужно сделать дизайн сайта, используя существующие элементы дизайна.
Готова только главная страница сайта.
Структура сайта:
1 уровень
Главная страница
разделы: Интерьеры – Товары – Новости – Библиотека – Компании – Работа
2 уровень
Интерьеры: Частный интерьер / Общественный интерьер / Коммерческий интерьер
Товары: Мебель / Кухни / Ванные / Свет / Офис / Оборудование / Материалы /
Новости: Новости / Статьи / Эксперты
Библиотека: Каталоги / Справочник /
Компании: Продавцы / Дизайн интерьера / Услуги / Образование / Аналитика
Работа: Вакансии / Тендеры / Заказы / Соискатели
Личный кабинет пользователя: Сообщения / Анкета / Фотографии / Портфолио / Проекты / Ведомости
3 уровень: конечные разделы второго уровня, в открытом виде.
Существующая "часть дизайна" – во вложении.
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