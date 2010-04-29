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$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок233 просмотра

Меню для сайтов.

15 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Человек отказался сдать заказ в день сдачи. Сославшись, что ему предложили более выгодное предложение и он не смог отказаться. Исполнителя предупредили, что заказ около срочный.

Заявки фрилансеров

pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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