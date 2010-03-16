Доаботка дизайна наполнения сайта

Валерия отличный, креативный дизайнер! Предложила несколько идей исполнения и развила понравившуюся, подошла к работе с желанием и энтузиазмом! Заказ был выполнен в кратчайшие сроки и с прекрасным исполнением! Открытость при сотрудничестве и заинтересованность в лучшей реализации проекта, понравились больше всего. С таким человеком очень приятно работать. Результатом доволен на все 100, спасибо!