Требуется шапка для сайта.
Доработка дизайна
Здравствуйте,
Имеется шабка и эскиз с общим расположением элементов. Нужно доделать шаблон в соответствии с шапкой.
Сайт - b2b.
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