Благотворительный фонд

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок245 просмотров

Нужен дизайн сайта. концепция уже придумана, теперь нужно будет все страницы вогнать в одну концепцию. количество страниц и приблизительную структуру можно посмотреть по ссылкам:

http://www.ukraine3000.org.ua/tomorrow.html

http://www.antiaids.org/ru/finreports

укажите также цену. говорите, как есть без наценок, торговаться нет времени. портфолио необходимо

15 лет назад
newwaver
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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