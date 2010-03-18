Дизайн+вёрстка сайта "Добровольный помощник ГИБДД"

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Завершен7 заявок411 просмотров

Шапка сайта: сотрудник ГИБДД, который стоит на посту и останавливает машину.

Остальные элементы в стиле авто/ГИБДД/безопасность...

Структура рубрик: "Главная", "Контакты", Нормативные документы, Советы автомобилистам, Споры со страховыми компаниями.

15 лет назад
mikez
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bsyteam
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

bsyteam
Андрей 
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Был
15 лет назад
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