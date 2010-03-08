Нужно поправить шапку ( или сделать другую) + кое что по меню подремонтить . CMS WINSHOP !!! ICQ 3--4--9--404---6----9----5
Изменить сайт форума
Добрый день! Нужно сделать новую шапку для форума phpbb 2 plus http://www.nail-o-nail.com/ru/forum/portal.php и не много изменить дизайн сайта
Ваши предложения...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Tребуется бодрый и креативный специалист чтобы доделать сайт: www.srikrishnacaitanya.com нужно будет наполнить следующими модулями: - аудио плеер: прослушать 2-3 трека - проийти к оплате через Paypal - ...Закрыт15 лет назад
- $250
Требуется консультирование по организации страницы продукции на сайте: необходимо продумат презентацию товаров на сайте по художественному стеклу. www.palaceofglass.com http://palaceofglass.com/products/ Hеобходимо произвести апдейт страницы с продукцией: ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Есть сайт движек джумла. Нужно Поменять дизайн и расположение разделов. Кто может пишите. Предоплата после утверждения дизайна!Завершен15 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта. Тематика сайта - инвестиционный конкурс проектов на миллион. Конкурс называется "Охота на миллион" Соответственно тематика сайта должна быть: человек в деловом костюме с ружьем стреляется в ...Завершен15 лет назад
Тема - торговля по каталогам. Предоплаты нет, после утверждения концепции 50 проыентов, после сдачи оставшиеся 50. Примеры работ в личку.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен дизайн главной и верстка 30 внутр. страниц. Для дизайна есть весь материал, также есть скрины как должен выглядеть структурно сайт. Для дизайна главное требуется перерисовать имеющиеся фото в мультяшный образ.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать шаблон для Joomla 1.5 Подобный есть на Wordpress. Можно прикрутить с некоторыми дополнениями и изменениями. Укажите сроки и стоимость. Подробности при личном общении, можно в асю 552восемь26228.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток! Всех девушек и женщин поздравляю с 8 марта. Желаю всего лучшего. Итак суть работы. Нужно нарисовать дизайн для сайта. Будет выглядеть так: Гаражный кооператив ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно разработать дизайн сайта компании, занимающейся продажей техники уборки. Обязательное требование — наличие в макете одного или нескольких образов людей (нравятся образы на http://master-clean.com.ua/, http://www.designgrass.net/img/portfolio/work_0103.jpg, http://www.weblancer.net/users/maxbeat/portfolio/122811.html#item, http://seumka.ru/ ). В шапке ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт15 лет назад