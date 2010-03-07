Нужен дизайн сайта

Доброго времени суток! Всех девушек и женщин поздравляю с 8 марта. Желаю всего лучшего.

Итак суть работы.

Нужно нарисовать дизайн для сайта. Будет выглядеть так: Гаражный кооператив из 39 гаражей,забор,дорого,немного людей,машины. Все красиво и хорошо.Сайт будет посвящен тематике интернет магазина автозапчастей.На каждый гараж надо будет нажимать и будет открываться снизу страница с запчастями для определенной машины.

Пишите свои цены выкладывайте портфолио.

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