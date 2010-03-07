Нужен дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок142 просмотра

Доброго времени суток! Всех девушек и женщин поздравляю с 8 марта. Желаю всего лучшего.

Итак суть работы.

Нужно нарисовать дизайн для сайта. Будет выглядеть так: Гаражный кооператив из 39 гаражей,забор,дорого,немного людей,машины. Все красиво и хорошо.Сайт будет посвящен тематике интернет магазина автозапчастей.На каждый гараж надо будет нажимать и будет открываться снизу страница с запчастями для определенной машины.

Пишите свои цены выкладывайте портфолио.

ICQ 4 пять3 2 восемь0 семь 8 3

skype nikish-axe

15 лет назад
sozdaniesaitoff
Веб 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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