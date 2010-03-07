Нужен дизайн сайта компании, занимающейся поставками пива и пивного оборудования. Рассмотрю готовые варианты, шаблоны либо разработку в кратчайший срок. Пример структуры страниц можно посмотреть тут: http://www.beer-co.com/productions/?lng=rus Желательно преобладание ...
Дизайн сайта уборочной техники
Здравствуйте! Нужно разработать дизайн сайта компании, занимающейся продажей техники уборки. Обязательное требование — наличие в макете одного или нескольких образов людей (нравятся образы на http://master-clean.com.ua/, http://www.designgrass.net/img/portfolio/work_0103.jpg, http://www.weblancer.net/users/maxbeat/portfolio/122811.html#item, http://seumka.ru/ ).
В шапке сайта — название: СпецТехник, телефон.
Под шапкой сайта — трёхколоночный макет. В левой колонке — названия категорий (Снегоуборочные машины, Пылесосы, Системы очистки сточных вод автомойки - всего около 10). В центральной — название и описание выбранной категории, карточки товаров. В правой колонке — блоки выбора товаров по производителям, по подкатегориям (нравится, как сделано на http://www.mvideo.ru/price/lvl_4/class_48/mark_709/, и на http://www.amsicom.ru/). В карточках товара — название, цена (в рублях и долларах), фотография, артикул, краткое описание — пример на http://www.cleansale.ru/assortment/rr217.html.
Должна быть предусмотрена форма поиска по сайту (и ссылка на расширенный поиск).
Фон сайта — белый (или светлый оттенок). Цветовая гамма — серая (как у Apple), с добавлением синих цветов (цветовая гамма может быть скорректирована, если будет более интересный вариант).
Заявки фрилансеров
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