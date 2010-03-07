Дизайн сайта уборочной техники

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок400 просмотров

Здравствуйте! Нужно разработать дизайн сайта компании, занимающейся продажей техники уборки. Обязательное требование — наличие в макете одного или нескольких образов людей (нравятся образы на http://master-clean.com.ua/, http://www.designgrass.net/img/portfolio/work_0103.jpg, http://www.weblancer.net/users/maxbeat/portfolio/122811.html#item, http://seumka.ru/ ).

В шапке сайта — название: СпецТехник, телефон.

Под шапкой сайта — трёхколоночный макет. В левой колонке — названия категорий (Снегоуборочные машины, Пылесосы, Системы очистки сточных вод автомойки - всего около 10). В центральной — название и описание выбранной категории, карточки товаров. В правой колонке — блоки выбора товаров по производителям, по подкатегориям (нравится, как сделано на http://www.mvideo.ru/price/lvl_4/class_48/mark_709/, и на http://www.amsicom.ru/). В карточках товара — название, цена (в рублях и долларах), фотография, артикул, краткое описание — пример на http://www.cleansale.ru/assortment/rr217.html.

Должна быть предусмотрена форма поиска по сайту (и ссылка на расширенный поиск).

Фон сайта — белый (или светлый оттенок). Цветовая гамма — серая (как у Apple), с добавлением синих цветов (цветовая гамма может быть скорректирована, если будет более интересный вариант).

HTML
15 лет назад
oleg_infinity
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта пивной компании

    Нужен дизайн сайта компании, занимающейся поставками пива и пивного оборудования. Рассмотрю готовые варианты, шаблоны либо разработку в кратчайший срок. Пример структуры страниц можно посмотреть тут: http://www.beer-co.com/productions/?lng=rus Желательно преобладание ...

    HTMLJoomla
    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна шапка для блога

    $10

    Для блога http://hudeembezproblem.ru необходимо переделать шапку, а именно hudeembezproblem.ru написать в другом стиле, который горманично впишется в блог.Стоимость 10 долларов. Оплата после исполнения.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт-визитка для консалтинг-компании

    Нужен дизайн оригинального сайта-визитки для компании, занимающейся консалтингом в области ИТ Предпочтение отдадим молодым фрилансерам, которые готовы работать за хороший отзыв и проект в портфолио За подробностями обращайтесь по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна

    Есть функционирущий сайт на Joomla 1.5.15 , нужно сделать дизайн сайта по продаже авто запчастей ... Все вопросы в асю: 25 семь девять ноль один 563

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для DLE

    $100

    Требуется мелкие доработки в дизайне, верстка для DLE PSD исходники есть. Все модули на главной выводятся отдельными модулями, все остальное стандарт.

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна для магазина на движке WebAsyst

    $250

    Необходим дизайн для интернет-магазина, который будет заниматься продажей живописи. Магазин будет работать на движке WebAsyst. Также необходима интеграция дизайна в движок. Примеры: структура - http://www.photo-store.net/ Необходимо ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн страницы

    $100

    Нужен дизайн страницы, страница будет размещена на время реконструкции сайта. Основные требования - минимализм, креативность, уникальност. Пожелания - возможно в виде интро с Flash.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн + верстка сайта

    $40

    Нужно по примеру сайта отрисовать свой вариант (только заглавную страницу) + сверстать. Подробности напишу в личку. Оплата в WMR.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Макет сайта

    $100

    Нужно сделать макет главной страницы сайта фотоальбома.По результату будет определен исполнитель для макетов остальных страниц(5). Ни каких необычных пожеланий нет. витрина фоток,меню гор. и верт, текст, новости и т.д. Образец или ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад