Дизайн + верстка сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок198 просмотров

Нужно по примеру сайта отрисовать свой вариант (только заглавную страницу) + сверстать.

Подробности напишу в личку.

Оплата в WMR.

15 лет назад
at-guru
Антон 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Задача была сделана раньше поставленного срока, но очень качественно. Спасибо.
Чёткая постановка задачи , адекватность и моментальная оплата за работу . Всем рекомендую Антона, как превосходного заказчика!

Заявки фрилансеров

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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