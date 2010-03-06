Дизайн нового сайта

Требуется создать дизайн сайта, который включает в себя:

Дизайн главной страницы (полностью)

Дизайн одной из внутренних страниц

Дизайн таблиц

Дизайн списков и блоков сайта

Фавикон

Несколько иконок, необходимых для сайта (не обязательно авторские)

Нужен дизайнер, который сможет достойно воплотить в жизнь концепцию информационного дизайна, то есть дизайна сайта, на котором представлена масса информации, таблицы, графики и тд. Во главе угла - юзабилити

Тематика создаваемого сайта - веб-сервис для SEO-специалистов.

PS Личку при первичном отборе дизайнеров не проверяю. Пишите все прямо здесь, к тому же текст заявок скрыт мною от других пользователей.