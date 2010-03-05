Разработать дизайн сайта(ов) из серии "Диета" / "Разговоры с Гаи" / "Тест на привлекательность" / "IQ тест" и т.д.

На выходе от 1 до 3 страниц (в зависимости от сайта) в формате PSD.

Возможные страницы:

- главная страница

- страница прохождения теста (заполнения каких-либо данных)

- страница получения доступа

(старницы отличаются между собой только содержимом 1го центрального блока)

Подробнее по ICQ / Skype.

Дизайнер должен понимать, что показать, как выглядит различное форматирование текста, - это его задача (а не верстальщика или программиста).

Рассматриваются предложения ТОЛЬКО при наличии портфолио.

Приветствуется опыт создания дизайна аналогичных проектов.

Оплата до 100$ за сайт.