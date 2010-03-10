Доброе время. Приглашаю поучаствовать в разработке (редизайне) default шаблона под литературную тематику. Стандартный шаблон представлен на сайте http://livestreet.ru
Простая шапка для сателлита
Нужна шапка для сайта http://www.h-o-r-s-e.ru,
это самый простой сателлит и особых требований нет,
но хочу не просто что-то покерное, а отразить какую-то особенность h.o.r.s.e, например, что в нем 5 вариантов покера, название сайта красиво вписать
ширина 1019 высота 150 (примерно)
цель проекта: найти дизайнера для регулярного сотрудничества
Выбранный исполнитель
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