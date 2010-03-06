Требуется создать дизайн сайта, который включает в себя: Дизайн главной страницы (полностью) Дизайн одной из внутренних страниц Дизайн таблиц Дизайн списков и блоков сайта Фавикон Несколько иконок, ...
Макет сайта
Нужно сделать макет главной страницы сайта фотоальбома.По результату будет определен исполнитель для макетов остальных страниц(5). Ни каких необычных пожеланий нет.
витрина фоток,меню гор. и верт, текст, новости и т.д.
Образец или часть макета присылайте на почту для представления результата.
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