Макет сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок392 просмотра

Нужно сделать макет главной страницы сайта фотоальбома.По результату будет определен исполнитель для макетов остальных страниц(5). Ни каких необычных пожеланий нет.

витрина фоток,меню гор. и верт, текст, новости и т.д.

Образец или часть макета присылайте на почту для представления результата.

15 лет назад
kv36
55 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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